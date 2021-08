Der Streit um die "Piraten-Taxis" am Flughafen von Palma de Mallorca - jene privaten Anbieter, die Flugreisende spontan chauffieren, ohne dafür eine gültige Lizenz zu haben - geht weiter. Am frühen Samstagabend (31.7.) traten die offiziellen Taxifahrer als Protest gegen die illegale Konkurrenz spontan in einen 20-minütigen Streik.

Die kurze Taxipause machte sich denn auch schnell bemerkbar: Nach wenigen Minuten hatte sich bereits eine lange Schlange von Passagieren am Taxistand gebildet, die darauf warteten, einsteigen zu dürfen. Geplant war die Aktion nicht. Wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatten einige Taxifahrer kurz zuvor gesehen, wie einige Privatanbieter im Ankunftsbereich des Flughafens um Fahrgäste buhlten - und damit, so die Sicht der taxistas, versuchten, den Taxifahrern potenzielle Kunden wegzuschnappen.

Trotz der angeheizten Stimmung kam es nicht zu Handgreiflichkeiten. Stattdessen setzten die Lizenzierten ihre Arbeit gegen 19 Uhr kurzerhand zeitweise aus und forderten lautstark, ein Verantwortlicher der Balearen-Regierung möge erscheinen und angesichts der Situation Rede und Antwort stehen. Schließlich hatte die Landesregierung erst Anfang Juli versprochen, regelmäßig zu kontrollieren, ob die "taxis pirata" wieder aktiv sind. Parallel dazu machte die Taxifahrervereinigung Asociación Mallorquina de Trabajadores del Taxi (AMTAT) in den sozialen Netzwerken ihrem Ärger Luft. In der Vergangenheit war es wiederholt zu Konflikten mit den Taxifahrern gekommen. Vor allem in den Rekord-Sommern 2017 und 2018 gab es immer wieder Streit.

Als Piraten-Taxis werden jene Chauffeure bezeichnet, die ihre Kunden - genau wie die Taxifahrer - unmittelbar am Abfahrtsort abgreifen. Diese Praxis ist nur mit gültiger Lizenz erlaubt. Ohne diese Autorisierung dürfen nur jene Transfer-Anbieter Fahrgäste mitnehmen, die mit ihren Kunden mindestens 72 Stunden vor der Abfahrt einen ordnungsgemäßen Vertrag abgeschlossen haben - so wie beispielsweise die Shuttlebusse, die bei Pauschalreisen den Transfer zum Hotel garantieren, oder die Individualreisende im Vorhinein buchen können. /somo