Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag (1.8.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Wie die Notrufstelle 061 bekannt gab, war der Mann mit drei weiteren Personen in einem Auto in der Tramuntana-Gemeinde Fornalutx unterwegs. Gegen 23.35 Uhr am Samstagabend (31.7.) ging der Notruf ein. Das Fahrzeug sei auf einer kurvenreichen Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Zahlreiche Sicherheitskräfte trafen am Unfallort ein. Ein junger Mann war bereits tot, ein anderer musste in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht werden. Die beiden weiteren Insassen waren nur leicht verletzt, wurden aber in die Clínica Rotger in Palma überführt. Unklar blieb zunächst, wer das Auto fuhr und wie es zu dem Unfall kommen konnte. /somo