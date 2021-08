Nach den für Ende Juli ungewöhnlich heftigen Niederschlägen am Wochenende hat sich das Wetter auf Mallorca zur neuen Woche wieder beruhigt. In den kommenden Tagen werden auf der Insel angenehme Sommertage erwartet. Die Sonne scheint fast ungehindert von Früh bis Spät vom Himmel. Trotzdem bleiben die Temperaturen im erträglichen Rahmen.

Der Montag bringt viel Sonne und nur vereinzelte harmlose Wolken, die gegen Mittag in der Inselmitte dichter werden können. Am frühen Nachmittag können sich dichtere Wolken im Südwesten der Insel bilden. Niederschlag wird allerdings nicht erwartet. Am frühen Abend ist es wieder überall sonnig.

Dabei steigen die Temperaturen auf maximal 31 Grad in Llucmajor, 30 Grad werden rund um Inca, Santa María und in Sóller erreicht. Sonst bleibt das Thermometer knapp unter der 30-Grad-Marke stehen. Nur 26 bis 27 Grad werden an der Ostküste erreicht. In der Nacht sinken die Werte auf 18 bis 21 Grad.

Am Dienstag (3.8.) wird es überall ein bis zwei Grad wärmer, die Höchstwerte erreichen dann 32 Grad in der Inselmitte. An den Küsten bleibt es mit 28 bis 29 Grad ein wenig kühler. Wolken bringt der Dienstag kaum. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nacht auf Mittwoch wird speziell in der Inselmitte und in der Tramuntana ein wenig frischer. Die Tiefstwerte liegen dann bei 17 Grad.

Am Mittwoch ändert sich an der Wetterlage kaum etwas. Es bleibt sommerlich warm, die Höchstwerte werden mit rund 32 Grad nun in der Inselmitte und an der Nordostküste erreicht. Zum Donnerstag hin legen die Temperaturen noch eine Schippe drauf, und am Freitag huscht eine kurze Hitzewelle über die Insel. Dann können örtlich Werte bis 36 Grad erreicht werden. Zum Wochenende kühlt es aber wieder in Richtung angenehmere Werte ab. /jk