Ein zwölf Jahre alter marokkanischer Junge ist am Mittwochabend (4.8.) bei einem Sturz auf einer verlassenen Baustelle in der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich gegen 20.40 Uhr in einem seit Jahren verrottenden mehrstöckigen Rohbau nur etwa 300 Meter vom Hauptquartier der Ortspolizei entfernt, an der Kreuzung des Camí de Sa Rectoria mit dem Carrer Antoni Mulet. Das berichtet die spanische Tageszeitung "Última Hora".

Der Junge stürzte aus etwa sieben Meter in die Tiefe. Mehrere Anwohner verständigten die Polizei. Sie hatten eine Gruppe Kinder in dem verlassenen Bau spielen sehen.

Zum Unfallort kamen unter anderem Beamte der Guardia Civil, der Ortspolizei, der Feuerwehr von Mallorca und Rettungskräfte. Sie fanden den Jungen nur zwei Zentimeter neben einem Stahlstab am Boden liegend. Die Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Jungen in die Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases. /sw