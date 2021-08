Die Guardia Civil hat am Donnerstag (5.8.) in den frühen Morgenstunden erneut ein Boot mit irregulären Migranten in den Gewässern vor der Inselgruppe Cabrera aufgegriffen. Das Küstenüberwachungssystem SIVE hatte das Boot gegen 7.15 Uhr lokalisiert.

Die Seenotrettung begab sich direkt zum Ort des Geschehens und las die 14 Männer auf. Anscheinend befinden sich die Migranten trotz der Strapazen der Reise bei guter Gesundheit. Ein medizinischer Check im Hafen von Palma de Mallorca soll das zunächst bestätigen, anschließend wird die Polizei die Personalien der Männer aufnehmen und ihre Abschiebung in die Wege leiten.

65 Migranten am vergangenen Wochenende

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Boote mit Migranten gesichtet worden, die meist bei ruhiger See, aber dennoch bei einer nicht ungefährlichen Fahrt aus Algerien übersetzen. Am vergangenen Juliwochenende hatten 65 Migranten in insgesamt vier Booten den Strand von Colònia de Sant Jordi, Cala Ferrera und die Gewässer von Cabrera erreicht.

Auf Mallorca ist indes eine Debatte um die Einrichtung eines provisorischen Zentrums für Bootsmigranten bei s'Aranjassa entbrannt. Der erhöhte Migrationsstrom seit Beginn der Pandemie und das durch Corona-Tests und gegebenenfalls Quarantänezeiten verzögerte Abschiebungs-Prozedere brachte die Behörden auf den Balearen in Bedrängnis. Allerdings stoßen die Pläne für das Auffanglager im Hinterland der Playa de Palma auf Kritik sowohl von der konservativen Volkspartei PP als auch vom linken Lager, das dort menschenunwürdige Zustände befürchtet. /bro