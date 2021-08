Ein 61-.jähriger Österreicher ist am Freitag (6.8.) bei einem offenbar zufälligen Sturz an den Klippen in der Nähe des Hotels Jumeirah in Port de Sóller auf Mallorca tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen Mittag. Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe und zog sich dabei an den Felsen schwerste Verletzungen bei.

Als die durch mehrere Anrufe alarmierten Rettungskräfte der Guardia Civil und der Feuerwehr an die schwer zugängliche Unglücksstelle gelangten, war der Mann bereits tot. Der leblose Körper musste zum Meer heruntergelassen und von dort mit einem Boot zum Marinestützpunkt in Port de Sóller gebracht werden. Die Autopsie der Leiche sowie weitere Ermittlungen sollen nun Aufschluss über den Unfallhergang geben.

Es handelt sich bereits um den dritten tödlichen Unfall eines ausländischen Ausflüglers innerhalb von gut zwei Wochen. Ende Juli war ein deutscher Wanderer in der Nähe des Stausees Gorg Blau, ein weiterer auf der Halbinsel La Victòria bei Alcúdia verunglückt. /ck