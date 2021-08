Die niederländische Polizei hat im Fall des gewaltsamen Todes eines 27-jährigen niederländischen Urlaubers an der Playa de Palma auf Mallorca zwei Jugendliche festgenommen. Bei einer von mehreren Prügelattacken im Juli in Arenal war ihr Landsmann schwer am Kopf verletzt worden und im Krankenhaus gestorben.

Einer der Tatverdächtigen, ein 19-Jähriger, war bereits am Mittwoch (4.8.) in Hilversum verhaftet worden. Den anderen Jugendlichen nahm die Polizei am Donnerstagabend (5.8.) fest. Der 18-Jährige soll sowohl an der tödlichen Prügelattacke als auch an weiteren Körperverletzungsdelikten beteiligt gewesen sein.

Die Attacken wurden von einer Gruppe randalierender Niederländer etwa zwischen 18 und 20 Jahren verübt. Wie die niederländische Staatsanwaltschaft erklärte, ermöglichten mehrere Zeugenaussagen sowie die Auswertung von Videoaufzeichungen, die zwei Jugendlichen zu identifizieren.

Der 19-Jährige befindet sich seit Freitag (6.8.) wegen Totschlags in Untersuchungshaft, dem 18-Jährgen wird die Beteiligung an dem Angriff auf den Urlauber vorgeworfen. Bei den Festnahmen arbeiteten die spanische Nationalpolizei und die Ermittlungsbehörden in den Niederlanden eng zusammen. /bro