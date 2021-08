Die Ortspolizei Palma hat am Sonntagmorgen (8.8.) einen Deutschen festgenommen, der an der Playa de Palma auf Mallorca eine 50-jährige Britin auf offener Straße vergewaltigt haben soll. Mehrere Zeugen hatten das Geschehen im Carrer Miquel Pellisa - ein Teil der Straße ist landläufig vor allem als Bierstraße bekannt - beobachtet und die Polizei verständigt.

Als die Beamten eintrafen, trafen sie eine 50-jährige Britin teilweise entkleidet auf dem Boden liegend an. Mehrere Zeugen sagten aus, dass der etwa 40-jährige Deutsche die aufgrund ihres übermäßigen Alkoholkonsums offenbar bewusstlos auf der Straße liegende Frau vergewaltigt hatte.

Die Zeugen schritten ein, um die Vergewaltigung zu stoppen und alarmierten die Polizei. Nach Gesprächen mit den Zeugen nahm die Ortspolizei den Deutschen fest und übergab ihn in die Hände der Nationalpolizei, die sich nun um die weiteren Ermittlungen kümmert.

Der Mann wurde zum Verhör in die Polizeiwache gebracht, die Frau musste in einen Krankenhaus eingeliefert werden. Wie ein Polizeisprecher der MZ mitteilte, verweigerte der Mann die Aussage und wurde der Justiz auf Mallorca übergeben. Immer wieder kommt es in der Partyhochburg Playa de Palma zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen, häufig in Verbindung mit exzessivem Alkoholkonsum. /jk