Wie schwierig es ist, das Sauftourismus-Image abzulegen, kennen Deutsche von der Playa de Palma auf Mallorca. Nun zeigen Videos von den Vorfällen am Wochenende (7./8.8.), wie wenig einige britische Urlauber davon halten, dass Behörden und Unternehmer seit Jahren versuchen, aus ihrer Party-Hochburg in Magaluf eine Destination für gesitteten Qualitätstourismus machen zu wollen. Als die zur Zeit geltende Corona-Sperrstunde um 1 Uhr griff, randalierte eine große Gruppe meist betrunkener junger Leute in den Straßenzügen rund um Punta Ballena.

Einige Urlauber versperrten die Straße, andere stiegen sogar auf vorbeifahrende Taxis, um auf dem Autodach zu tanzen. Wenig später sorgten Beamte der Ortspolizei Calvià zusammen mit Unterstützung der Guardia Civil für Ordnung. Die Polizei appellierte am Montag (9.8.) noch einmal an das "individuelle Verantwortungsbewusstsein" der Urlauber.

Auch der Generalkonsul Großbritanniens für Katalonien, Aragón, Andorra und die Balearen-Inseln, Lloyd Milen, meldete sich zu Wort. Die Bilder seiner Landsleute hätten ihn "sehr traurig" gemacht.

"Solche Bilder zu sehen ist sehr traurig. Solch einen Tourismus wollen wir nicht und wir unterstützen die Initiativen der Ordnungskräfte und der Balearen-Regierung, um ihn zu kontrollieren." Lloyd Mirren - Britischer Generalkonsul auf den Balearen

Auch der Sprecher des Geschäftsverbands der Tourismus-Unternehmen Acotur, Pepe Tirado, erklärte seine Bestürzung. "Wir bedauern sehr, dass wir wieder Negativschlagzeilen machen." Problematisch sei es, dass die Lokale gezwungen seien, um 1 Uhr morgens die Gäste rauszuwerfen. "Die Ansteckungen gehen trotzdem weiter, die Maßnahmen funktionieren nicht", so Tirado in Hinblick auf die nach wie vor hohe Corona-Inzidenz auf Mallorca, die allerdings derzeit zurückgeht. /tg