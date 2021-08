Eine außergewöhnlich hartnäckige Hitzewelle hält den östlichen Mittelmeerraum bereits seit Tagen in Atem. Die Waldbrände und extremen Temperaturen in der Türkei, Griechenland und Italien sind einmal mehr Vorboten für das, was uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erwartet: Es wird immer heißer auf der Erde.

Nun erreicht die Hitze auch Spanien und Mallorca, die in den vergangenen Tagen verschont geblieben waren. Die MZ fragte bei Bernat Amengual nach, dem Sprecher des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf Mallorca.

Was erwartet uns in den kommenden Tagen auf Mallorca?

Wir stehen am Beginn einer Hitzewelle, die in den kommenden Tagen immer stärkere Auswirkungen haben wird. Am Dienstag (10.8.) erwarten wir bereits Höchsttemperaturen von 36 Grad im Süden. In der Inselmitte von Mallorca und an der Küste bleibt es mit 32 bis 35 Grad ein wenig angenehmer. Am Mittwoch dürften dann bereits 38 Grad erreicht werden, am Donnerstag rechnen wir mit Höchstwerten von 39 Grad im Inselinneren, in anderen Gebieten wird es mit 37 bis 38 Grad auch nur unwesentlich kühler. Für das Wochenende sieht es bislang so aus, als würde die große Hitze anhalten und erst mit Beginn der nächsten Woche abflauen.

Werden wir die 40-Grad-Marke knacken?

Vor allem am Freitag und Samstag ist es sehr wahrscheinlich, dass die Temperaturen örtlich auch über 40 Grad steigen. Ganz genau kann man das mehrere Tage vorher nicht voraussagen.

Ist diese Hitzewelle ungewöhnlich heftig?

Das Ungewöhnliche diesmal ist die Dauer. Normalerweise ziehen sich derartige Hitzewellen maximal über zwei, drei Tage hin. Diesmal erwarten wir ja mindestens fünf Tage. Ermöglicht wird die große Hitze durch Südwind, der die heißen Luftmassen aus Afrika mitbringt. Mit im Gepäck hat der Wind Saharasand, weshalb der Himmel leicht gelblich gefärbt ist und die Sonne nicht ganz durchkommt. Das ist allerdings auch ganz gut so, sonst würde es noch heißer.

Werden wir die nächsten Nächte überhaupt schlafen können?

Nachts gehen die Temperaturen zum Glück wieder deutlich nach unten, die Tiefstwerte bewegen sich in einem normalen Rahmen zwischen 20 und 25 Grad.

Gab es auf Mallorca in den vergangenen Jahren eine solch heftige Hitzewelle?

Genaue Daten habe ich derzeit nicht vorliegen. Auch im vergangenen Jahr haben wir an ein paar Tagen die 40-Grad-Marke auf Mallorca geknackt. Wir gehen aber davon aus, dass Mallorca einer der stärksten Hitzewellen der vergangenen Jahre bevorsteht. Zudem sollte es die letzte dieses Sommers sein.. Zumindest statistisch gesehen sollte die ganz große Hitze damit überstanden sein.

Mallorca wird, wie der gesamte Mittelmeerraum, unter dem Klimawandel ächzen. Sehen Sie diese Hitzewelle als Bestätigung der Warnungen?

Auf jeden Fall. Es ist klar, dass die Temperaturen in unserer Region jedes Jahr ein wenig steigen werden. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel das Risiko von Waldbränden enorm zunimmt. Wir haben derzeit ein extremes Risiko, und man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Niederschläge sind nämlich bis auf Weiteres nicht in Sicht.