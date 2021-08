Kurze Anspannung bei den Fluglotsen, der Guardia Civil und dem Militär auf Mallorca. Ein zunächst nicht identifiziertes Flugzeug kreuzte am Dienstagvormittag (10.8.) für kurze Zeit den Luftraum über Mallorca und versetzte die Behörden in Alarmbereitschaft. Die Starts und Landungen am Airport Palma de Mallorca wurden für etwa eine Viertelstunde ausgesetzt.

Gemäß dem Protokoll startete in Zaragoza ein Düsenjäger in Richtung Mallorca, um das Flugzeug eventuell abzufangen. Die Aktion wurde allerdings nach wenigen Minuten abgebrochen, nachdem sich die Besatzung des nicht angemeldeten Fliegers ordnungsgemäß identifizierte, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" von der Guardia Civil erfuhr.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr und die Unsicherheit dauerte etwa 15 Minuten an. Da der Betrieb am Airport Palma nur wenige Minuten ausgesetzt wurde, machte sich die Episode im Flugverkehr kaum bemerkbar, hieß es bei der Flughafengesellschaft Aena. Zur Art des Flugzeuges und zu den Gründen, warum sich die Piloten nicht ordnungsgemäß angemeldet hatten, machte Aena auf MZ-Anfrage keine Angaben. /tg