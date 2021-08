Sie sollen das "optimale Gleichgewicht" zwischen guter Aussicht und schneller Zugänglichkeit darstellen - so preist zumindest das zuständige Rathaus von Capdepera in einer Pressemitteilung die neuen Wachtürme an, die jetzt am Naturstrand Cala Agulla (Cala Ratjada) und an der Cala Mesquida im Nordosten von Mallorca aufgestellt worden sind.

Laien fällt zunächst auf, dass die neuen, im Winter abbaubaren Bauten niedriger und kompakter erscheinen, als die bisherigen Holztürme. Laut Pressemitteilung ist es mehr als das: Zum einen sei der Überblick, den die Rettungsschwimmer von oben haben, den örtlichen Gegebenheiten angepasst, zum anderen könnten die Angestellten im Notfall deutlich schneller ausrücken, um einem Ertrinkenden zur Hilfe zu eilen, heißt es.

Auch böten die Türme mehr Unterstellmöglichkeiten für die Ausrüstung der socorristas. "Das bringt mehr Qualität an die Strände unserer Gemeinde, sie werden sicherer", schwärmte denn auch Carmen Corraliza, Umweltdezernentin im Rathaus Capdepera.

Ziel ist es, nach und nach auch an den anderen bewachten Stränden im Gemeindegebiet (Cala Gat, Son Moll und Font de Sa Cala) die alten Türme durch neue zu ersetzen. /somo