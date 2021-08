Die niederländische Polizei hat im Fall des gewaltsamen Todes eines 27-jährigen niederländischen Urlaubers an der Playa de Palma auf Mallorca am Freitag (13.8.) einen weiteren mutmaßlichen Täter festgenommen. Zusammen mit zwei jungen Erwachsene, die bereits am 4. und 5. August verhaftet worden waren, soll der 18-Jährige an der Prügelattacke am Morgen des 14. Juli in Arenal beteiligt gewesen sein, infolge derer das Opfer an seinen schweren Verletzungen starb. Am Montag (16.8.) wird er dem Haftrichter vorgeführt. Die anderen beiden Täter wurden bereits vor ein paar Tagen ins Gefängnis eingeliefert.

Laut den niederländischen Polizeibeamten konnte der dritte mutmaßliche Täter dank Kameraaufnahmen und Zeugenberichten ausfindig gemacht werden. In seinem Heimatort Hilversum, in dem auch die anderen beiden Täter leben, konnten sie ihn am Freitagmorgen festnehmen. Dabei durchsuchten sie auch die Wohnung des 18-Jährigen.

Neben der tödlichen Prügelattacke, die sich auf Höhe des balneario 1 ereignete, soll der Angeklagte auch an zwei weiteren brutalen Angriffen in unmittelbarer Nähe beteiligt gewesen sein. Er ist wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt.

Bei der Prügelattacke einer Gruppe zwölf niederländischer Randalierer zwischen 18 und 20 Jahren erlitt der 27 Jahre alte niederländische Urlauber schwere Kopfverletzungen. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo er seinen Verletzungen vier Tage später erlag. Zuerst ermittelte die spanische Nationalpolizei in dem Fall. Da die Gruppe unmittelbar nach dem Vorfall jedoch wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt war, schaltete sich dann auch die niederländische Polizei ein. Die Beamten rechnen damit, dass in den kommenden Tagen noch weitere an dem brutalen Übergriff Beteiligte festgenommen werden. /sw