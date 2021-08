Zwischen Freitag (13.8.) und Sonntagvormittag (15.8.) haben insgesamt elf Flüchtlingsboote mit 178 Migranten die Balearen erreicht. 48 der Migranten kamen auf Formentera an, 130 auf Mallorca. Das hat die Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen bekannt gegeben.

Zuletzt hinzu kamen in Nacht von Samstag auf Sonntag (14./15.8.) drei weitere Boote die Balearen erreicht. Zwei gelangten nach Mallorca, eines nach Formentera.

Wie die Vertretung der spanischen Zentralregierung berichtet, sei das erste der drei Boote am Samstag um 23.20 Uhr an der Playa del Dolç nahe Colònia Sant Jordi in der Gemeinde Ses Salines aufgegriffen worden. Neun Migranten waren an Bord, alle sollen sich in gutem Gesundheitszustand befinden. Eine Privatperson habe nach der Sichtung des Bootes die Einsatzkräfte alarmiert.

Nur wenige Stunden später, um 2.40 Uhr am Sonntag (15.8.), kamen weitere zwölf Flüchtlinge mit einem Boot in Es Cupinar, auf der Insel Formentera an. Auch hier hatte eine Privatperson die Polizeibeamten verständigt. Die Migranten befinden sich ebenfalls in gutem Gesundheitszustand, heißt es. Hier sind Beamte der Guardia Civil und Ortspolizei von Formentera im Einsatz.

Am frühen Sonntagmorgen (15.8.) wurden um 4.30 Uhr darüber hinaus 13 weitere Migranten (zwei Männer und eine Frau) vor Cabrera aufgegriffen. Die Seenotrettung brachte die Flüchtlinge in den Hafen von Palma, wo sie um 7.30 Uhr ankamen.

Zuvor waren bis Samstagabend (14.8.) bereits 144 Migranten an verschiedenen Orten der Inselgruppe angekommen. Das erste Boot wurde am Freitagabend (13.8.) mit 16 Migranten an Bord in Colònia de Sant Jordi gesichtet. In der Nacht zum Samstag (14.8.) kam dann weitere Boote auf Cabrera und Formentera an.

Auch in Portals Vells, im Südwesten von Mallorca , wurden am Samstagvormittag weitere Migranten aufgegriffen, am frühen Nachmittag dann weitere 34, die vor Cabrera an Bord von zwei Booten waren. Am frühen Abend kam auf dem Inselchen ein weiteres Boot mit 25 Flüchtlingen an. Fast zeitgleich wurden 21 Migranten in S’Estufador auf Formentera gesichtet.

An nur einem Wochenende erreichten damit bislang insgesamt 178 Migranten in elf Booten die Inselgruppe. Zudem wurden am Wochenende auch drei Schleuser festgenommen. Sie sollen von den Insassen für die Überfahrt von Algerien auf die Balearen jeweils circa 1.000 Euro verlangt haben.

Die Migranten verbleiben gewöhnlich 48-72 Stunden auf Mallorca, bevor sie aufs Festland gebracht werden. Von dort werden sie normalerweise wieder in ihr Heimatland abgeschoben. Seit Algerien seine Grenzen geschlossen hat, verbleiben sie aber zumeist in Spanien, wo sich Hilfsorganisationen um sie kümmern, oder sie ziehen weiter nach Norden. Viele von ihnen wollen nach Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht. /sw