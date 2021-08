Erneut ein mutmaßlicher Vergewaltigungsfall auf Mallorca: Die Guardia Civil hat einen 49 Jahre alten Deutschen festgenommen, dem vorgeworfen wird, in der Nacht zum Freitag (13.8.) eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Noch in derselben Nacht hatte die Frau Anzeige gegen den mutmaßlichen Täter erstattet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Sonntag (15.8.) hervor.

Laut den Aussagen der Frau war sie mit einigen Freundinnen auf einer privaten Feier in Palmanova, im Südwesten von Mallorca, eingeladen. Im Verlauf der Party fühlte sie sich plötzlich nicht gut, legte sich hin und schlief ein. Als sie wieder aufwachte, befand sich der Mann laut den Aussagen des Opfers auf der Frau und war dabei, sie zu vergewaltigen.

Beamte der Guardia Civil konnten den mutmaßlichen Täter noch in derselben Nacht ausfindig machen und brachten ihn aufs Revier. Die Frau wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht und dort untersucht. So sieht es das Protokoll in solchen Fällen vor. Die Polizei ermittelt, ob der Frau zum Beispiel K.o.-Tropfen oder andere Substanzen verabreicht wurden.

Erst kürzlich war ein weiterer Deutscher einer Vergewaltigung auf Mallorca beschuldigt worden. Der Mann soll auf offener Straße an der Playa de Palma versucht haben, eine zu diesem Zeitpunkt bewusstlose Britin sexuell zu missbrauchen. /sw