Juckreiz und Hautausschlag nach dem Baden im Meer - es war keine angenehme Erfahrung, die einige Strandgäste am Sonntag (15.8.) am Palmira-Strand in Peguera im Südwesten von Mallorca machten. Möglicherweise hängen die Symptome mit einer Algenart zusammen, die am Wochenende erstmals an der Küste des beliebten Urlaubsorts entdeckt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der zuständigen Gemeinde Calvià.

Das bestätigte Gotzon Basterretxea Oyarzabal, Experte am Meeresforschungsinstituts Imedea am Dienstagmorgen (17.8.) auf MZ-Anfrage. Gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern analysiert er derzeit Proben der Funde im Labor. "Allerdings waren die Algen, die uns vorliegen, im Verwesungsprozess schon weit fortgeschritten. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass sie tatsächlich für die Hautirritationen der Badenden verantwortlich sind, es ist aber gut möglich."

Konkret handele es sich ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich um die Ostreopsis-Alge, die an der katalanischen Küste schon häufiger gesichtet wurde, und die ein für den Menschen giftiges Toxin produziert. "Das Vorkommen in Peguera war aber sehr punktuell, am Montag haben wir keinerlei Hinweise auf die Ostreopsis mehr gefunden", so Basterretxea. Möglicherweise hätten die Südwinde, die von Freitag bis Sonntag herrschten, den Tang zur Küste getrieben. Man wolle auch in den kommenden Tagen regelmäßig Proben am Palmira-Strand nehmen, um die Erkenntnisse auszubauen. Mittelfristig wolle man zudem forschen, ob die Algenart um die Balearen vermehrt anzutreffen sei.

Noch am Sonntag versuchten Einsatzkräfte der Protección Civil, den Palmira-Strand - den größten und am zentral gelegensten Strand in Peguera - so gut es geht von den Algen zu befreien. Dass die Beschwerden der Badenden mit Abwassern zu tun haben könnten, die in die Badebucht gelangt sein könnten, schloss das Rathaus aus. Der Strand wurde vorübergehend für Besucher gesperrt, am Dienstagmorgen (17.8.) jedoch wieder geöffnet, wie eine Sprecherin der Gemeinde der MZ bestätigte. Man gehe davon aus, dass es sich um ein einmalig auftauchendes Phänomen gehandelt habe. /somo