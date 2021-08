Ein Motorradunfall auf Mallorca hat am späten Montagabend (16.8.) einem 45-Jährigen das Leben gekostet. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr auf der Landstraße zwischen Arenal und Llucmajor. Ersten Ermittlungen der Guardia Civil zufolge war der Motorradfahrer einem Radfahrer ausgewichen, der ohne Licht oder Leuchtweste unterwegs war.

Bei dem plötzlichen Manöver verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über die Maschine, stürzte und geriet unter die Räder eines entgegenkommenden Opel Corsa. Eine zweite Person, die mit auf dem Motorrad unterwegs war, verletzte sich bei dem Sturz nur leicht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Der Radfahrer verließ den Unfallort.

Die Alkoholkontrolle des Pkw-Fahrers fiel negativ aus. Die Guardia Civil versucht nun, den Radfahrer zu identifizieren, der am Unfall beteiligt war. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen entgegen. Der Unfallort befindet sich am Kilometer 9,8 der Landstraße MA-6020 nahe des Restaurants Molí de Ca'n Pere. /tg