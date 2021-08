Die spanische Nationalpolizei hat am Montag (16.8.) am Flughafen Mallorca einen mutmaßlichen Schweizer Betrüger festgenommen, nach dem international gefahndet wurde. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird der Banker verdächtigt, zwischen 2008 und 2014 die Finanzbehörden in New York um bis zu 65 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.

Die Polizeibeamten waren am Flughafen in Palma de Mallorca auf den Mann aufmerksam geworden, als er bei einer routinemäßigen Überprüfung seiner Dokumente am Grenzschalter seine Papiere vorlegen musste. Die Polizisten erkannten beim Abgleichen der Datenbank mit Interpol, dass gegen den Mann seit Januar dieses Jahres ein internationaler Haftbefehl vorliegt und nahmen ihn fest.

Am Dienstagmorgen erschien der Schweizer von Palma aus per Videokonferenz vor einem Untersuchungsrichter des Nationalen Gerichtshofs in Madrid (Audiencia Nacional), das über eine etwaige Auslieferung an die USA zu entscheiden hat. Er kam danach wieder auf freien Fuß. somo/ck