Wegen wiederholter schwerer Verstöße gegen die Corona-Regeln haben die balearischen Behörden drei Bars im Südwesten von Mallorca (Gemeinde Calvià) geschlossen. Dabei handele es sich um eine Bar in Santa Ponça und zwei weitere im Ort Magaluf, wie die die Balearen-Regierung am Donnerstag (19.8.) per Pressemitteilung informierte.

Die drei Lokale verstießen gegen die geltenden Corona-Restriktionen. Die Gäste trugen keine Maske und tanzten teilweise dicht gedrängt, während die zugelassene Gästezahl um ein Vielfaches überschritten wurde. In einem Lokal waren zum Zeitpunkt der Inspektion 160 statt der erlaubten 25 Personen anwesend. Da es sich bei allen drei Lokalen um Wiederholungsfälle handelte, wurden die Bars geschlossen.

Aus der Pressemitteilung der Balearen-Regierung hervorgeht, wurden zwischen dem 9. und 15. August 40 Inspektionen in Lokalen durchgeführt - 30 davon auf Mallorca, die übrigen auf den Nachbarinseln. Dabei wurden 27 Verstöße festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Im Jahr 2021 betrug die Zahl der Inspektionen 2.604. /tg