Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten im Ortsteil Arenal an der Playa de Palma auf Mallorca hat die Ortspolizei Llucmajor zwei Deutsche wegen mutmaßlicher Körperverletztung, Morddrohungen und Sachbeschädigung festgenommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag (17.8.) an einem Jetski-Verleih auf einer rund 800 Meter vor der Küste von Arenal verankerten schwimmenden Plattform. Die beiden Festgenommenen im Alter von 20 und 21 Jahren sollen nach einem Streit mit den Verantwortlichen ausgerastet sein und mit Stöckern wild um sich geschlagen haben.

Gegen 17.30 Uhr verständigte einer der Betroffenen den Notruf 112, um mitzuteilen, dass sich in der Höhe des Balneario 4 eine Schlägerei zutrage. Die Beamten der Ortspolizei Llucmajor - Arenal gehört zur Gemeinde Llucmajor - machten sich auf den Weg. An der Küste kam ihnen bereits ein in Panik versetzter Mann auf einem Motorboot entgegen. "Hilfe, die bringen sie um!" Die Polizei ließ sich mit dem Motorboot zur etwa 800 Meter entfernten Plattform bringen und sahen unterwegs mehrere Jetski-Nutzer, die von der Verleihstelle flüchteten.

Auf der Plattform trafen die Polizisten mehrere verletzte Jugendliche an, teilweise mit Kopfverletzungen. Diese stammten mutmaßlich von zwei Deutschen, die nach einem Streit mit den Vermietern wohl aggressiv geworden waren und mit einer Fahnenstange und einem Besenstil wild um sich schlugen und dabei Morddrohungen aussprachen. Augenzeugen zufolge war der Streit entstanden, nachdem sich die beiden Deutschen nicht an die Vorschriften gehalten hatten und deshalb von den Betreibern des Jetski-Verleihs ermahnt und schließlich von der Plattform verwiesen worden waren.

Die Ortspolizei nahm die mutmaßlichen Aggressoren fest. Ein 18- und ein 19-jähriger Niederländer wurden zur Wundversorgung ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. /tg