Ein Feuer hat am Mittwoch (18.8.) in Marratxí nördlich von Palma de Mallorca drei Hektar Gestrüpp und wilde Olivenbäume zerstört. Das Feuer war in der Nähe des Wohngebiets Son Macià ausgebrochen und sorgte bei den Anwohnern zwischenzeitlich für Unruhe. Sowohl von Land aus als auch aus der Luft versuchten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der balearischen Forstbehörde Ibanat das Feuer zu löschen.

Das Feuer wurde gegen 17.30 Uhr gemeldet und wegen der Nähe zu Wohnhäusern in die Gefahrenstufe 1 eingeordnet. Neben verschiedenen Feuerwehren waren drei Löschflugzeuge, zwei Helikopter und drei Löschfahrzeuge sowie 22 Einsatzkräfte, zwei Mitarbeiter des Umweltministeriums und drei der Forstbehörde Ibanat im Einsatz.

Gegen 19.15 Uhr war das Feuer schließlich unter Kontrolle. /sw