Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca einen 29-jährigen Deutschen festgenommen, der von den deutschen Behörden wegen eines mutmaßlichen bewaffneten Raubüberfalls gesucht wird. Wie die Policía Nacional am Mittwoch (25.8.) mitteilte, war die Festnahme am Freitag (13.8.) erfolgt. Der Mann sitzt nun bis zur vermutlichen Auslieferung in Untersuchungshaft.

Die Straftat soll der 29-Jährige am 21. Juli begangen haben. In einer Tankstelle soll er eine Pistole gezogen und Bargeld erbeutet haben, heißt es in der Mitteilung der spanischen Nationalpolizei. Eine Streife habe den per europäischem Haftbefehl gesuchten Mann in einer Straße in der Nachbarschaft von Palmas Stadtviertel El Terreno identifiziert. Beim Überprüfen der Personalien fanden die Polizisten den Namen auf der Liste gesuchter Personen und nahmen den Mann fest. Ein Haftrichter ordnete U-Haft an.

Deutschen Medien zufolge handelt es sich um eine Tankstelle im nordrhein-westfälischen Menden. Dem "Stadt-Spiegel" zufolge wird der Mann außerdem verdächtigt, weitere Überfälle in der näheren Umgebung verübt zu haben. /tg