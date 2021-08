Die Urlauber liegen an den Stränden von Mallorca in der Sonne, aber im Rathaus von Palma de Mallorca blickt man bereits drei Monate voraus - und plant die Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung für den 25. November. Wie der zuständige Stadtrat Alberto Jarabo mitteilte, hat der Stadtrat begonnen, sich nach einer Firma umzuschauen, die die Veranstaltung organisieren könnte. Vorgesehen sind dafür insgesamt 102.000 Euro.

Wie das in der Vergangenheit sehr beliebte und Jahr für Jahr von mehr Besuchern begleitete Spektakel in diesem Jahr aussehen wird, wollte Jarabo noch nicht verraten. Es solle "eine Überraschung" sein, werde aber "sehr eindrucksvoll". Es soll eine zentrale Veranstaltung geben, bei der man angesichts der Pandemie die Zahl der Besucher limitieren und kontrollieren will. Dass wie vor Corona Tausende Menschen dem Start der Weihnachtsbeleuchtung beiwohnen können, bezweifelt Jarabo zum jetzigen Zeitpunkt.

Klar ist aber jetzt schon, dass die Stadt Palma die Weihnachtsbeleuchtung mit allerlei Rahmenprogramm in den Adventswochen komplettieren will. So soll es eine Route durch die Stadt geben mit unterschiedlichen Stationen, an denen Lichtinstallationen, Kunstwerke, verschiedene Vorführungen und andere Kleinkunst zu sehen sein werde. Zusätzlich sind am ersten Adventswochenende weitere Aktivitäten in der Innenstadt geplant.

In der Vorweihnachtszeit 2020 verzichtete Palma aufgrund der Corona-Pandemie auf einen spektakulären Start der Weihnachtsbeleuchtung. Es gab zwar Lichter, doch diese wurden abends deutlich früher ausgeschaltet, um größere Menschenansammlungen in der Innenstadt zu vermeiden. /jk