Aus einem Pferdehof auf Mallorca haben Unbekannte eine preisgekrönte Trabrenn-Stute mit einem Wert von etwa 12.000 Euro gestohlen. Die zehnjährige Stute mit dem Namen Breath of Blues verschwand von einem Gestüt in Palmas Stadtrandviertel Son Oliva. Das Pferd wurde zuletzt am Dienstag (24.8.) gesehen, die Diebe schlugen wahrscheinlich in der Nacht auf Mittwoch zu, wie Carlos Cruellas vom Gestüt Son Ferragut bei der Polizei anzeigte.

Der Name Breath of Blues ist in der Welt des Trabrennens ein bekannter Name. Seit 2013 nahm die Stute an vielen Rennen - insbesondere in Frankreich aber auch auf Mallorca - teil. In ihrer bislang achtjährigen Karriere fuhr sie 143.246 Euro Preisgelder ein, wie aus der Statistik des Verbands Federació Balear de Trot zu ersehen ist. Acht Mal erreichte Breath of Blues einen ersten Platz. Zuletzt war sie in der Öffentlichkeit auf Palmas Rennbahn Son Pardo, zu sehen, wo sie am 13. August am Rennen Premi Starlight CN teilnahm. Im Januar gelangte sie beim Premi Ciutat de Palma als drittes Pferd ins Ziel.

Die Diebe wussten anscheinend genau, worauf sie es abgesehen hatten. Breath of Blues war das einzige Pferd im Gestüt, deren Stall mit einer Kette gesichert war. Diese wurde durchtrennt. Die übrigen Pferde, die nicht mit einer Kette gesichert waren, wurden nicht gestohlen. Cruellas befürchtet, dass die Diebe ihre Beute bereits von der Insel geschafft haben, um sie vermutlich im Ausland an einen Züchter zu verkaufen. /tg