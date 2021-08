Das Wetter auf Mallorca bleibt auch am Wochenende sonnig und warm. Einem Strandbesuch steht nichts im Wege, wenn es auch an der Nordküste ein paar höhere Wellen geben kann, die das Baden je nach Strand etwas erschweren können.

Am Samstag (28.8.) scheint inselweit die Sonne. Vereinzelte höhere Wolken werden kaum auffallen. Mittags frischt der Wind etwas auf. Von Norden her trifft er auf das Tramunana-Gebirge. Die Insel heizt sich deshalb nicht ganz so auf, wie an den Tagen zuvor. Die Höchstwerte bleiben in der Inselmitte bei 28 Grad, in Palma bei 32 Grad. Im Tramuntana-Ort Lluc steigt das Thermometer nicht über 25 Grad. Nachts bleibt es warm bei Tiefstwerten um die 20 Grad, die allerdings erst in den frühen Morgenstunden am Sonntag erreicht werden.

Der Tramuntana-Wind bringt an der Nordküste höhere Wellen zwischen einem halben und einem Meter mit sich. Nichts Dramatisches, aber an manchen Stein- oder Felsenstränden ist der Ein- und Ausstieg beim Baden deshalb beschwerlicher als in den vergangenen Tagen.

Am Sonntag (29.8.) halten Wind und Wellen noch eine Weile an. Die Höchstwerte erreichen 29 Grad in Inca (Inselmitte) und Alcúdia (Norden) und 31 Grad in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca.

Die weiteren Aussichten: Auch zu Beginn der kommenden Woche bleibt das Wetter stabil sonnig und warm. Die Temperaturen schwanken zwischen Höchstwerten um die 30 und Tiefstwerten um die 20 Grad. /tg