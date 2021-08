Ein Mädchen, das bei einem Gewehrschuss seines Bruders verletzt worden war, ist am Freitag (27.8.) gestorben. Die Neunjährige erlag am Morgen ihren Verletzungen im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca.

Zu dem Unglück war es am 28. Juli in der Gemeinde Llucmajor gekommen. Den Schuss mit der Schrotflinte hatte der siebenjährige Bruder abgegeben. Wie die Zeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatte der Vater nach der Jagd die Waffe ohne Aufsicht und geladen zu Hause abgelegt. Der Schuss, den der Junge abgab, traf die Schwester an der Stirn, wodurch es zu einer starken Blutung kam. Nach der Versorgung durch Notfallmediziner wurde das Mädchen auf der Intensivstation eingeliefert.

Nach Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich um einen Unglücksfall. Der Vater räumte ein, die geladene Waffe in der Wohnung in Reichweite der Kinder abgelegt zu haben. /ff