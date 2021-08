Nach einer langen Fahrt befindet sich die Megayacht "Limitless" wieder im Club de Mar in Palma de Mallorca. Das 96 Meter lange Schiff war in den vergangenen Monaten im Atlantik unterwegs gewesen und hatte die Rückkehr zum Mittelmeer zunächst genutzt, um einige Tage in Gibraltar festzumachen.

Die Luxusyacht gehört dem US-amerikanischen Multimillionär Les Wexner und hat am Freitag (27.8.) in Palma angelegt. Dort erfreut sie sich aktuell an der Gesellschaft anderer großer Schiffe wie dem Schmuckstück "Infinity".

Klassische Eleganz

Die "Limitless" wurde 1997 von der deutschen Schiffswerft Lürssen gebaut, verfügt über einen spitzen Bug und einen dunklen Schiffsrumpf. Seit ihrem Stapellauf galt sie als eines der besten Schiffe der Welt, sowohl im Hinblick auf Innovation als auch wegen ihrer Dimensionen.

Obwohl sie nicht unbedingt zu den spektakulärsten Megayachten gehört, ist sie dank ihrer klassischen Eleganz ein einzigartiges Schiff, das traditionelle und avantgardistische Elemente kombiniert. Sie hat eine Kapazität für zwölf Gäste und 20 Besatzungsmitglieder.

In der Regel ist die "Limitless" mit 17 Knoten unterwegs, sie kann aber eine Geschwindigkeit von maximal 25 Knoten erreichen. Eine große technische Neuheit vonseiten ihrer Erfinder war ein Joystick-System zur Navigation, welches das traditionelle Steuer ersetzte.

Sommeraufenthalte in Palma

Wie es im Inneren der Luxusyacht aussieht, war lange Zeit ein Mysterium, da keine Fotografien gestattet waren. Für die Ausstattung zeichnen François Catroux und Tim Heywood verantwortlich.

Seit vielen Jahren gehört die "Limitless" zu den Kronjuwelen im Yachthafen Club de Mar, auf das Liebhaber der Schifffahrt bei seinen Aufenthalten im Sommer einen Blick erhaschen können. /bro