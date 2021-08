Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Mallorca ist am Freitagabend (27.8.) ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer wurde in Palmas Viertel Can Pastilla von einem Pkw erfasst.

Zu dem Unglück kam es kurz vor Mitternacht im Bereich der Straßen Anfós und Congre. Die Pkw-Fahrerin missachtete offenbar die Vorfahrt des Motorradfahrers und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er von seiner Maschine geschleudert. Die Rettungssanitäter versuchten ohne Erfolg, ihn zu reanimieren.

Bei der Fahrerin wurden erhöhte Alkoholwerte festgestellt. Sie wurde wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vorübergehend festgenommen. /ff