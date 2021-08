Eine Fähre der Reederei FRS ist am späten Samstagabend (28.8.) zwischen Ibiza und Formentera auf eine kleine Felseninsel aufgelaufen. Dabei wurden mindestens sechs Personen verletzt und ins Krankenhaus Can Misses nach Ibiza gebracht, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" mit Verweis auf Behördenangaben berichtet. Ein Junge wurde mit offenbar schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber der Seenotrettung ins Hospital geflogen.

Bei der Fähre handelt es sich um die "San Gwann", sie war um 21.30 Uhr aus dem Hafen von Ibiza ausgelaufen, wie es in einer in der Nacht verschickten Pressemitteilung der deutschen Reederei heißt. Man habe umgehend das Sicherheitsprotokoll aktiviert und die zuständigen Behörden alarmiert. An Bord befanden sich 35 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder. Sie wurden unter anderem mit Booten der Seenotrettung an Land gebracht.

Die "San Gwann" wurde nach Informationen des "Diario de Ibiza" schwer beschädigt. Die Fähre hatte den Betrieb zwischen Ibiza und Formentera am 28. Juni aufgenommen. Die Überfahrt der Schnellfähre dauert rund eine halbe Stunde. /ff