Nach einem Wochenende mit reichlich Gelegenheit für Strandbesuche hat die neue Woche auf Mallorca sehr regnerisch begonnen. Bis zum frühen Nachmittag kommt es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet auf der ganzen Insel immer wieder zu Regenfällen, die teils von Sturm begleitet werden.

Daher haben die Verantwortlichen bis 17 Uhr inselweit die Warnstufe Orange ausgerufen. Zunächst wurde die Warnstufe Gelb ausgerufen. Kurze Zeit später erhöhte der Wetterdienst auf Orange. Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter sollen stellenweise in einer Stunde vom Himmel kommen.

Das Rathaus von Palma hat daraufhin alle Stadtstrände gesperrt, nun weht dort die Rote Flagge. An den Stränden Can Pere Antoni, Ciutat Jardí und Cala Major wurden Verunreinigungen festgestellt. Die "playas" bleiben daher so lange gesperrt, bis die Ergebnisse der Wasserproben das Bad wieder erlauben.

Aus Osten weht am Montag (30.8.) ein leichter Wind. Die wenigsten Orte der Insel knacken am Montag (30.8.) die 30-Grad-Marke. Für Palma de Mallorca etwa sind 29 Grad gemeldet, für Sa Pobla 31 Grad. Nachts kühlt es auf bis zu 19 Grad ab.

Für Dienstag (31.8.) ist derzeit noch keine Warnstufe gemeldet. Der Tag beginnt etwas bewölkt. Teils können sich die Wolken verdichten. Die Temperaturen ziehen im Vergleich zum Vortag leicht an. Für Palma de Mallorca sind 32 Grad gemeldet, für Sa Pobla 31 Grad. Erneut komt der Wind aus Osten.

30/08 10:42 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 10:42 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/rTSKsJQ3i8 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 30 de agosto de 2021

Der Mittwoch (1.9.) beginnt zunehmend bewölkt. Tagsüber sinken die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht, nachts steigen sie leicht an. Palma de Mallorca soll es auf 31 Grad schaffen, Sa Pobla nur noch auf 29 Grad. Der Wind bläst aus Osten und Nordosten. Es bleibt trocken. /sw