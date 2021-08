"Nach Regen kommt Sonne", heißt es. Das gilt zumindest erst einmal auf Mallorca auch für den Übergang vom August zum Monat September. Zum Wochenbeginn am Montag (30.8.) waren viele Insulaner und Urlauber von Starkregen überrascht worden. Der spanische Wetterdienst hatte zunächst Warnstufe Gelb, später kurzzeitig sogar Warnstufe Orange ausgerufen, da bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel kamen. Auf Ibiza und Formentera waren es zumindest 30 Liter pro Quadratmeter.

Die mit dem Technischen Hilfswerk vergleichbare Protección Civil der Inselgruppe rät Autofahrern dann dazu, die Geschwindigkeit zu drosseln und Straßen zu meiden, an denen es zu Wasseransammlungen kommen kann. Am Montag (30.8.) ist es auch im Stadtzentrum von Palma etwa zu Staus gekommen.

Plötzliche Wetterumschwünge sind in der aktuellen Jahreszeit, dem Übergang vom Sommer zum Herbst, keine Seltenheit. Nach wenigen Stunden lagen die Temperaturen am Montag (30.8.) wieder bei denselben Werten wie vor dem Regen.

Für Dienstag (31.8.) ist derzeit keine Warnstufe gemeldet. Der Tag beginnt etwas bewölkt. Teils können sich die Wolken zum Nachmittag hin verdichten. Die Temperaturen ziehen im Vergleich zum Vortag leicht an. Für Palma de Mallorca sind 30 Grad gemeldet. Der Wind kommt aus Osten.

Der Mittwoch (1.9.) beginnt zunehmend bewölkt. Es kann örtlich zu Schauern kommen. Autofahrer sollten mit dem Waschen ihres Autos besser noch etwas warten, denn nach wie vor befindet sich Sahara-Staub in der Luft - ohnehin gab es in diesem Jahr vergleichsweise oft Schlammregen. Tagsüber sinken die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht, nachts steigen sie leicht an. Der Wind bläst aus Osten und Nordosten.

Am Donnerstag (2.9.) steigt die Regenwahrscheinlichkeit dann auf bis zu 80 Prozent, etwa in Sa Pobla, aber auch in anderen Orten. Die Schauer werden teils von Gewittern begleitet. Es bleibt den ganzen Tag über unbeständig, vor allem ab dem Nachmittag. Der Wind weht aus Norden und Nordosten. /sw