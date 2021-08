Wenn sich dieser Trend durchsetzt, muss künftig niemand mehr früh aufstehen, um vor dem Frühstück die Strandliege zu reservieren. An insgesamt neun Stränden auf Mallorca kann man Liegen und Sonnenschirme künftig wochenlang im Voraus per Handy reservieren und bezahlen. Man kann sich sogar den genauen Platz aussuchen - näher am Strand, mehr Sonne oder weniger. Wer gerne den gesamten Urlaub über denselben Platz buchen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Die neue App ist zunächst an allen Stränden der Gemeinde Manacor verfügbar: Cala Anguila, Cala Mendia, Porto Cristo, s’Illot, Cala Murada, s’Estany d’en Mas, es Domingos Grans, es Domingos Petits und Cala Antena. Das Rathaus hatte entschieden, die Bewirtschaftung der Strände nicht wie sonst üblich an Privatunternehmen auszuschreiben, sondern für zunächst zwei Jahre selbst in die Hand zu nehmen. Die Zahl der Liegen wurde dabei insgesamt reduziert, was mehr Platz für Handtuch-Badegäste lässt. Bei der App handelt es sich um eine Erweiterung der App EasyPark, mit der man auch die bezahlpflichtigen Parkplätze in der Gemeinde bezahlen kann.

Per Handy kann man allerdings nur das Komplettpaket reservieren: zwei Liegen mit Schirm und Schließfach für Wertsachen für den ganzen Tag für 13,40 Euro. Einzelliegen, halbe Tage oder Schirme ohne Schließfach kann man nach wie vor nur vor Ort reservieren und bezahlen. /tg