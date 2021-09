Tragödie am Strand von Cala Mandia an der Ostküste von Mallorca: Eine deutsche Urlauberinnen im Alter von 23 Jahren ist ertrunken. Eine weitere Touristin im Alter von 25 Jahren liegt derzeit mit diagnostiziertem Hirntod im Krankenhaus, wie es in einer Mitteilung der Nationalpolizei auf Mallorca heißt. Die Frauen waren nachts in dem von starkem Wellengang aufgewühlten Meer baden.

Der Notruf war gegen 2.30 Uhr eingegangen, gemeldet wurden zwei offenbar bewusstlos im Meer treibende Frauen. Als die Beamten der Nationalpolizei eintrafen, waren Kollegen der Ortspolizei bereits damit beschäftigt, eine der beiden Frauen wiederzubeleben. Die andere trieb noch im Wasser, war zunächst aber nicht auffindbar. Nachdem die Frau lokalisiert war, holten vier Beamten der Nationalpolizei die bewusstlose Urlauberin aus dem Meer. Die Wiederbelebungsmaßnahmen der beiden Verunglückten waren im Endeffekt erfolglos.

Die Nationalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet, um die Todesumstände zu klären. Laut der Mitteilung der Nationalpolizei gehörten die beiden Opfer zu einer Gruppe von sechs deutschen Urlauberinnen, die nachts zum Baden ins Meer gegangen waren. Aufgrund des heftigen Wellengangs und der schlechten Sicht schafften es aber nur vier wieder an den Strand. Ein junger Mann, der ebenfalls vor Ort war, half nach Angaben der Polizei den Frauen, wieder aus dem Wasser zu kommen.

Immer wieder kommt es auf Mallorca zu tödlichen Zwischenfällen, weil Urlauber bei widrigen Witterungsbedingungen nicht mehr aus dem Meer kommen. So kamen im Oktober 2019 zwei Ungarn in der Cala Esmeralda in Cala d'Or ums Leben, als sie eine Welle ins Meer spülte. Im Jahr davor starb ein Deutscher in der Cala Egos ebenfalls an der Südostküste der Insel unter ähnlichen Umständen. /ff/jk