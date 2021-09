An Abschnitten des Strands von Cala d'Or an der Südostküste von Mallorca gilt nach intensiven Regenfällen vom Donnerstag (2.9.) ein Badeverbot. "Der Zugang zum Wasser ist derzeit gesperrt wegen Verschmutzung, die Polizei sperrt den Zugang", berichtet ein MZ-Leser am Freitagvormittag.

Im zuständigen Rathaus von Santanyí wird auf die starken Niederschläge der vergangenen Tage verwiesen. Durch diese sei Schmutz über die Sturzbäche ins Meer gelangt. Die Kanalisation werde mit der großen Regenmenge nicht fertig, und das Wasser mit dem Schmutz werde ins Meer gespült, so ein Sprecher.

Die Cala Gran werde voraussichtlich bis Samstag gesperrt sein, so ein Rettungsschwimmer vor Ort. An der Cala Egos werde es wohl bis zum Nachmittag oder bis zum Samstag dauern, bis das Meer wieder für Badegäste freigegeben werde, so der Sprecher des Rathauses. /ff