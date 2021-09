Ihren Mallorca-Urlaub werden drei Iren so schnell nicht vergessen, denn noch bevor sie in ihren Flieger einsteigen konnten, hat sie die Guardia Civil am Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen. Wie die Guardia Civil erst am Samstag (4.9.) mitteilte, wurden die drei jungen Männer bereits am Donnerstag gefasst.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Männer zweimal Feuer am Strand von Santa Ponça im Südwesten der Insel gelegt hatten. Das erste Mal am Dienstag (31.8.), das zweite Mal in der Nacht auf Donnerstag (2.9.). Die Männer werden beschuldigt, mehrere Sonnenschirme und Liegen angezündet zu haben. Beim zweiten Mal musste die Feuerwehr anrücken, um die Flammen zu löschen.

Mehrere Urlauber verständigten beim zweiten Vorfall die Polizei, weil sie am Strand Zeugen der Tat wurden. Die Ermittler fanden heraus, wo die drei jungen Männer untergebracht waren. Als sie zur Ferienwohnung kamen, hatten die drei Iren ihre Unterkunft bereits verlassen und waren auf dem Weg zum Flughafen. Dort gelang es der Guardia Civil, die drei kurz vor dem Einsteigen in ihren Flieger abzufangen und festzunehmen. /jk