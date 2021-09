Die Ortspolizei von Sant Llorenç im Nordosten von Mallorca hat einen mutmaßlichen Feuerteufel festgenommen. Der junge Mann wird beschuldigt, innerhalb von vier Tagen in Sa Coma dreimal Müllcontainer in Brand gesteckt zu haben. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand, doch es entstand erheblicher Sachschaden.

Das erste Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch (1.9.) in der Avenida de les Savines in dem Küstenort aus. Mehrere Müllcontainer, die nebeneinander standen, gingen in Flammen auf. Der Brand griff auf zwei parkende Autos über, die beide komplett zerstört wurden. Die Feuerwehr war mehr als eine halbe Stunde beschäftigt, bis sie die Flammen gelöscht hatte.

Nur 24 Stunden später brannte dann erneut ein Müllcontainer im Carrer Ullastre. Die Polizei hatte inzwischen herausgefunden, dass die Brände absichtlich gelegt worden waren. Die Beamten waren nun alarmiert und konnte in der Nacht auf Samstag (4.9.) bei einem weiteren Feuer einen jungen Mann festnehmen. Diesmal hatte der mutmaßliche Feuerteufel im Carrer Atzeroles einen Müllbehälter in Brand gesteckt. Die Polizei bemerkte während der Löscharbeiten den Mann, der sich in der Nähe des Feuers versteckt hatte und die Szenerie beobachtete.

Der junge Mann, der in einem Hotel in der Nähe arbeitet, aber in einem anderen Ort lebt, wurde festgenommen und der Guardia Civil für die weiteren Ermittlungen übergeben. Bis zur Befragung bleibt er nun in Händen der Beamten.

Es ist nicht das erste Mal, dass auf Mallorca Müllcontainer mutwillig abgefackelt werden. Vor allem in Palma de Mallorca lieferten sich zeitweise mehrere Brandstifter ein regelrechtes Wettrennen, indem sie ein ums andere Mal Müllbehälter anzündeten. Mehrere der Feuerteufel wurden inzwischen gefasst und verurteilt. /jk