Zusammengepferchte Menschen, die zu Hunderten dicht an dicht auf die Gesundheitskontrolle am Flughafen von Palma de Mallorca warten müssen: Dieses Bild hat sich am Samstag (4.9.) zum wiederholten Male gezeigt. Mehrere Leser haben der MZ Fotos vom Bereich der Rolltreppe geschickt, an der die ankommenden Fluggäste sich für die Kontrolle der QR-Codes anstellen müssen. "Einfach skandalös wie es am Flughafen zu- und hergeht. Flugzeit 95 Minuten. Strecke vom Flugzeug zum Parkhaus 75 Minuten", schreibt Hans-Jörg Bernegger. Anscheinend habe der Flughafen noch nicht begriffen, dass inzwischen wieder deutlich mehr Flugzeuge ankämen. "Gepfercht wie im Viehwagen wartet man in einer mehrere Hundert Meter langen Schlange für den Scan des Codes."

Eine weitere Aufnahme kommt von Jörg Becker, der dazuschreibt: "Mit Corona-Maßnahmen hat das sicher nix mehr zu tun. Ein größeres Risiko, Corona zu bekommen gibt es eigentlich gar nicht. So kann man nicht nach Mallorca reisen. Ich kann nur jedem davon abraten, da der Flughafen völlig unfähig agiert."

Bereits in den Wochen zuvor erreichten die MZ immer wieder Fotos der Warteschlange für das Scannen der QR-Codes. Zwar haben die Menschen durchgängig ihre Maske auf, aber der Mindestabstand wird in kaum einem Fall eingehalten.

Doch der Flughafen von Palma de Mallorca ist offensichtlich nicht der einzige, der mit dem Ansturm der Passagiere und der Organisation der Kontrollen überfordert ist. Ähnliche Bilder wie auf Mallorca gab es am Freitagabend (3.9.) auch am neuen Berliner Flughafen BER. An der Sicherheitsschleuse 5 standen gegen 19 Uhr abends rund 500 Menschen an, um durch die Kontrolle zu kommen, andere Schleusen waren geschlossen. Die Wartezeit betrug laut MZ-Informationen rund 45 Minuten. Sicherheitsabstand zu halten war schlicht unmöglich. Das Security-Personal riet dazu, sich bei der Polizei zu beschweren.

Flughafenverwaltung schiebt Schuld auf die Regierung

Abhilfe scheint zumindest in Palma für das Problem nicht in Sicht. Eine Sprecherin des staatlichen Flughafenbetreibers Aena weist die Verantwortung im Gespräch mit der MZ zurück. "Der Flughafen hat nun einmal nur den Platz, den er hat. Da ist es nicht zu vermeiden, dass sich punktuelle Warteschlangen bilden, wenn mehrere Flugzeuge beinahe zeitgleich ankommen." Im Übrigen sei der Flughafen nicht diejenige Institution, die die Gesundheitskontrollen organisiere. "Das ist Sache der Balearen-Regierung." Stelle diese nicht mehr Mitarbeiter zur Kontrolle der QR-Codes ab, komme es eben zu längeren Schlangen.

Die Flughafen-Sprecherin gibt einen Teil der Schuld auch an die Passagiere weiter: "Viele haben ihre Dokumente nicht zur Hand und müssen sie dann direkt bei der Kontrolle heraussuchen, dann, wenn sie eigentlich ihre Papiere oder das Handy schon vorzeigen sollen." Einen erheblichen Teil der Verzögerungen könne man einsparen, wenn die Passagiere sich bereits rechtzeitig auf die Kontrolle einstellen würden.

Allerdings ist eher davon auszugehen, dass nur ein kleinerer Teil der Passagiere diese Probleme verursacht, denn bereits den gesamten Weg vom Flugzeug bis zur Kontrolle stehen mehrere Mitarbeiter der Regierung, die sich die Dokumentation zeigen lassen oder zumindest darauf hinweisen, sie bereitzuhalten.

Auch am Sonntag dürfte es wieder eng werden

Möglichkeiten einer anderen Organisation der Gesundheitskontrolle werden offensichtlich nicht erwogen. Es müssten nun einmal alle Passagiere durch die Kontrolle, sagt die Sprecherin. Und Passagiere gibt es an diesem Wochenende viele. Allein am Samstag registrierte der Flughafen von Son Sant Joan 849 Starts und Landungen. Für Sonntag (5.9.) sind noch einmal 753 Flugbewegungen vorgesehen, so dass es an der Gesundheitskontrolle zumindest zu Stoßzeiten wieder einmal eng werden dürfte.

Das Flugaufkommen in Son Sant Joan hat ohnehin im Sommer beinahe Vor-Pandemie-Werte erreicht. Im August schaffte es der Flughafen in die Top 10 der Airports mit dem meisten Flugaufkommen in Europa. Auch in der abgelaufenen Woche schaffte es der Mallorca-Airport auf Platz 7 der Liste, noch vor Barcelona. Etwa 80 Prozent des Vorkrisen-Niveaus hat Son Sant Joan inzwischen wieder erreicht.