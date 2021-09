Die Guardia Civil und die Küstenwache haben am frühen Sonntagmorgen vor Mallorca erneut irreguläre Migranten aufgegriffen, die von Algerien nach Mallorca übergesetzt haben. Die insgesamt 23 Personen waren in einem Boot unterwegs, das in den Gewässern des Nationalparks Cabrera aufgebracht wurde.

Mehr zum Thema "So gut wie kein Migrant wird von Mallorca nach Algerien zurückgeführt"

Wie stets in diesen Fällen sind die Migranten mittlerweile nach Palma gebracht worden, wo sie nach einer Erstbetreuung durch das Rote Kreuz unter der Obhut der Nationalpolizei stehen. Von Mallorca werden sie gewöhnlich innerhalb von 72 Stunden aufs Festland überstellt.

Insgesamt haben die Behörden auf Mallorca und den Nachbarinseln im laufenden Jahr bereits 1.037 Migranten in 68 Booten aufgegriffen. 53 dieser Boote gelangten bis an die Küste von Mallorca. / ck