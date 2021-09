Die Feuerwehr von Mallorca ist am frühen Dienstagmorgen (6.9.) in Portopetro in der Gemeinde Santanyí ausgerückt, um das Feuer auf drei in Brand geratenen Booten zu löschen. Wie die Feuerwehr in den sozialen Netzwerken bekannt gab, wurden zwei der Boote durch den Brand zerstört, das dritte Boot nur leicht beschädigt.

Mehr zum Thema Polizei legt mutmaßlichem Feuerteufel auf Mallorca das Handwerk

Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch nicht bekannt. Unter anderen ermittelt nun die balearische Hafenbehörde.

Zusammen mit Einsatzkräften des Zivilschutzes (Protección Civil) hat die Feuerwehr eine schwimmende Ölsperre im Hafen angebracht, um zu vermeiden, dass sich womöglich auslaufender Treibstoff im Hafenbecken ausbreitet. /sw