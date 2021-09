Inca in der Inselmitte von Mallorca hat nach der Renovierung nun ein schickes Theater, aber die Umgebung passte bisher noch nicht ganz dazu. Gegenüber des Haupteingangs zur neuen, alten Kulturstätte steht bisher noch eine unbewohnte, reichlich heruntergekommene Häuserzeile. Am Montag (6.9.) wurde nun mit den Vorbereitungen begonnen, die Gebäude abzureißen. Hier soll in den kommenden Monaten ein neuer Platz entstehen.

Geplant ist, die Häuser mit den Hausnummern 7 und 9 im Carrer Teatre, die Nummern 11, 13 und 17 im Carrer Martí Metge und die Häuser mit den Nummern 72 und 88 im Carrer Sant Bartomeu abzureißen. Somit würde nahezu ein gesamter Häuserblock den Baggern zum Opfer fallen und ein weiträumiger Vorplatz entstehen, auf dem sich die Menschen vor und nach der Theatervorstellung versammeln können.

Arbeiter begannen am Montag mit den ersten Vorbereitungen für die Abrissarbeiten, die laut der Vorstellungen der Stadtverwaltung von Inca in dieser Woche vonstatten gehen sollen. Das Unternehmen Maties Amer S.L. hatte die Ausschreibung für sich entschieden, die mit 172.732 Euro dotiert ist.

Insgesamt nimmt die Stadt Inca für die Neugestaltung des Platzes vor dem Theater 645.372 Euro in die Hand. Darin eingeschlossen ist dann auch der Neubau des Platzes, auf dem unter anderem Bänke stehen und Grünflächen angelegt werden sollen.

Das Theater in Inca soll dann spätestens im November feierlich wiedereröffnet werden, nachdem es rund 20 Jahre lang geschlossen war und vor sich hin verfiel. Bis dahin sollte dann auch der neue Vorplatz zumindest provisorisch angelegt sein. /jk