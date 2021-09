Ein zweijähriger Junge hat auf Mallorca einen Sturz aus dem vierten Stock eines Wohnhauses überlebt, ohne sich dabei ernsthafte Verletzungen zugezogen zu haben. Offenbar haben Wäscheleinen in den unteren Stockwerken den Sturz abgefedert.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend (6.9.) gegen 20.30 Uhr in einem Gebäude im Carrer Pons i Gallarza in Palma. Der Junge stürzte unter noch nicht geklärten Umständen in die Tiefe und fiel zunächst durch die zum Innenhof hin gespannten Wäscheleinen, bevor er auf einer Plastikplane landete.

Seine Eltern brachten ihn in die nahe Rote-Kreuz-Klinik. Von dort aus fuhr eine Ambulanz den Jungen in das Krankenhaus Son Espases. Die Ärzte konnten dort keine schweren Verletzungen feststellen. Der Junge bleibt im Krankenhaus unter Beobachtung, sein Zustand ist nach Angaben aus dem Gesundheitswesen stabil. /xp/ck