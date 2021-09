Im Hafen von Palma de Mallorca ist am frühen Montagmorgen (13.9.) ein Katamaran ausgebrannt. Das Feuer an Bord des im Real Club Náutico liegenden Schiffes war in der Nacht ausgebrochen. Zunächst schien es so, als ob die Feuerwehr es nach zweistündigen Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht hatte. Dann aber flackerten die Flammen wieder auf. Die Rauchsäule war in weiten Teil des Stadtgebiets sowie im Südwesten der Insel zu sehen.

Das Feuer war gegen 2 Uhr in der Nacht ausgebrochen. Als wahrscheinliche Ursache gilt ein Kurzschluss. Die Löscharbeiten dauerten kurz vor 9 Uhr morgens noch an. /ck