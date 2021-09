An der Steilküste in der Nähe von Portocolom an der Ostküste von Mallorca sind zwei Kletterer tödlich verunglückt. Es handelt sich dabei laut Informationen der Guardia Civil um zwei US-Amerikaner im Alter von 25 und 35 Jahren. Offenbar hatten sie sich zuvor beim sogenannten Psicobloc an den Klippen entlanggehangelt. Wie genau und wann es zu dem Unglück steht noch nicht fest.

Den grausigen Fund machte am Dienstag (14.9.) gegen 13 Uhr ein Urlauber. Er meldete einen leblosen Körper, der im Meer vor der Küste zwischen Portocolom und Cala Mitjana trieb. Als die Rettungssanitäter eintrafen, fanden sie in einer nahegelegenen Höhle das zweite Todesopfer.

Die beiden Leichen wurden von Mitarbeitern der Guardia Civil und der Seenotrettung in den Hafen gebracht. Nationalpolizei und Guardia Civil haben Ermittlungen eingeleitet.

Beim "Psicobloc", auch „Deep Water Soloing" (DWS) genannt, wird ohne Seil und Haken geklettert. Fällt der Sportler herunter, landet er im Wasser, denn zum Psicobloc werden Felsüberhänge am Meer gewählt.

Es handelt sich um den zweiten schweren Unfall an Mallorcas Küste in kurzer Zeit. Am 2. September waren zwei deutsche Schwestern ertrunken, als sie bei hohem Wellengang nachts in der Cala Mandia badeten. /ff