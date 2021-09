Die indische Filmindustrie - umgangssprachlich als Bollywood bezeichnet - will im Oktober auf Mallorca eine große Produktion starten. Während wenig Details über den Inhalt oder das dahinter stehende Studio bekannt wurden, sucht die Produktionsfirma vor Ort - Palma Pictures - bereits Nebendarsteller und Statisten.

In einem Casting-Aufruf wird nach "professionellen oder halbprofessionellen Tänzern" gesucht. Die Mitwirkung in der "Bollywood-Produktion" werde bezahlt. Volljährige Interessenten, die auf der Insel wohnen, können per Mail Fotos einschicken (castingpp@palmapictures.es).

Palma Pictures sucht zur Zeit auch Statisten für Dreharbeiten einer deutschen Serie. Für den Drehtermin Ende Oktober suche man eine Darstellerin zwischen 60 und 70 Jahren, die spanisch aussehe aber Englisch oder Deutsch spreche. Außerdem suche man eine Frau zwischen 153 und 163 Zentimetern Größe mit grauem Haar. Fotos und Kontaktdaten könne man an die Mails casting@moovic.tv und hola@marcasting.es schicken. /tg