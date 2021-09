Erneut eine mutmaßliche Vergewaltigung unter Urlaubern auf Mallorca: Die Polizei auf Mallorca hat am Dienstag (14.9.) zwei Italiener festgenommen, die beschuldigt werden, in einem Hotel in Palmanova (Gemeinde Calvià) eine 18-jährige Spanierin vergewaltigt zu haben. Die beiden Festgenommenen sind 18 und 19 Jahre alt. Laut der von Polizeiquellen kolportierten Anzeige des Opfers sollen die beiden Angeklagten die Frau in den frühen Morgenstunden in einem Hotelzimmer festgehalten und sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Montags. Laut der Schilderung des Mädchens, einer Baskin, verbrachte sie mit einer Freundin einige Tage auf Mallorca und ging am Sonntag in der Gegend von Palmanova aus. Die beiden trafen die beiden italienischen Urlauber, die im selben Hotel wohnten, und feierten gemeinsam.

Die vier kehrten gemeinsam zum Hotel zurück, und die beiden Freundinnen trennten sich. Die eine ging in ihr Zimmer, die andere entschied sich, die Italiener auf deren Zimmer zu begleiten. Nach Angaben des Opfers begannen die Beschuldigten dort, sie zu bedrängen und zu küssen. Die junge Frau fühlte sich unwohl und beschloss, den Raum zu verlassen. Die Verdächtigen hinderten sie daran, hielten sie gegen ihren Willen fest und zwangen sie dann zum vollständigen Geschlechtsverkehr mit beiden.

Das Baskin zeigte die beiden Urlauber noch am selben Tag an. Eine Untersuchung im Krankenhaus Son Espases konnte nur unvollständig durchgeführt werden, weil die Frau über starke Schmerzen klagte.

Die Guardia Civil nahm die beiden mutmaßlichen Vergewaltiger am Montag wegen sexueller Nötigung fest. Am Dienstag ordnete ein Richter Untersuchungshaft an, die gegen eine Kaution von 3.000 Euro erlassen werden kann.