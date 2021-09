Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer niederländischen Urlauberin an der Playa de Palma auf Mallorca sind die drei mutmaßlichen Täter nun aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Richter gaben damit dem Einspruch der Verteidiger statt. Die Anwälte der mutmaßlichen Täter hatten die vermeintliche Fluchtgefahr ihrer Mandanten angezweifelt, da sie ihren Wohnsitz in Spanien haben.

Der Vorfall ereignete sich am 11. August. Die 20-jährige Niederländerin beschuldigt drei Männer, die sie zusammen mit ihren Freundinnen im Mallorca-Urlaub kennengelernt und in deren Ferienwohnung besucht hatte, sie vergewaltigt zu haben. Die Polizei nahm die Männer fest, die die Vorwürfe bestreiten. Das Gericht ordnete zunächst Untersuchungshaft an, die nun aufgehoben wurde. /tg