Nach einem Autounfall in Palma de Mallorca ist ein elfjähriges Mädchen verletzt auf die Intensivstation des Landeskrankenhauses Son Espases eingeliefert worden. Es sei allerdings nicht in Lebensgefahr, wie es am Donnerstag (16.9.) hieß. Ein weiteres Mädchen wurde bei dem Vorfall weniger schwer verletzt. Ein drittes Mädchen blieb unverletzt.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch (15.9.) gegen 18.30 Uhr ereignet. Drei Mädchen liefen über einen Zebrastreifen der bekannten Einkaufsstraße Carrer Jaume III. Ein Lieferwagen konnte nicht rechtzeitig bremsen und verletzte zwei der Mädchen. Ein Alkoholtest beim Fahrer fiel negativ aus. Die genauen Umstände des Umfalls werden noch ermittelt. /tg