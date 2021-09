Noch bevor der September endet, wird es auf Mallorca zu einer großen Schließungswelle im Tourismussektor kommen. Viele Hotels werden die Saison als beendet erklären und bis zum nächsten Jahr schließen. Während an der Playa de Palma wohl das ein oder andere Gästehaus noch länger geöffnet bleibt, dürfte es in den bei deutschen Urlaubern beliebten Zonen wie Cala d'Or oder Cala Millor bald sehr ruhig werden.

Der Hoteliersverband hält sich zwar noch bedeckt und will die Daten der Mitglieder prüfen, doch die Gewerkschaften äußern sich bereits. So sei einigen Belegschaften schon mitgeteilt worden, dass die Arbeit in Kürze endet. Das sei jedoch die Minderheit.

Es sind nicht nur die Mitarbeiter in den Hotels, sondern auch in anderen Sektoren. Der balearische Verband der Transporteure bestätigt, dass die Hotels in diesem Jahr kaum noch auf die Dienste angewiesen sind. Die Angestellten, die meist Saisonverträge haben, gehen nun in die Arbeitslosigkeit über.

José García Relucia, bei der Gewerkschaft UGT für die Arbeiter im Hotelbereich zuständig, berichtet dem "Diario de Mallorca", dass die Hotels versuchen, den Betrieb bis in den Oktober hinein aufrecht zu erhalten. "Viele Hotels versuchen ihre Gäste in einem Haus der Kette zu bündeln und berücksichtigen dabei nicht die Lage der Angestellten." Hier kommt es ganz auf die Zone an. An der Playa de Palma wird es rentabler sein, bis November zu öffnen. In den anderen Gebieten werden die Schotten wohl früher dicht gemacht. /rp