Das holländische U-Boot Dolfijn hat gemeinsam mit dem Beiboot Mercuur im Hafen von Palma de Mallorca den Anker geworfen. Die Schiffe sollen bis Montag (20.9.) bleiben.

Die Mercuur hatte die Bucht von Palma bereits am Mittwoch (15.9.) erreicht. Die Dolfijn folgte am Donnerstagmittag. Das U-Boot hat eine Kiellänge von 67,7 Metern und einen Durchmesser von 8,4 Metern. Der Mix aus Diesel- und Elektro-Antrieb schafft 13 Knoten an der Wasseroberfläche und 20 Knoten, wenn das Boot abgetaucht ist. Das Schiff kommt aus Rotterdam und hat 1993 seinen Dienst angetreten. 60 Personen arbeiten an Bord.

Die Dolfijn gehört zur Walros-Klasse, einer Reihe an vier holländischen U-Booten. Sowohl die Walrus, als auch die Bruinvis und die Zeeleeuw lagen schon vor Mallorca vor Anker. Die Mercuur hatte im August 1987 ihren Stapellauf. Sie dient den U-Booten als Hilfsschiff, zum Beispiel bei Torpedo-Tests. Sie ist 64,4 Meter lang und zwölf Meter breit und schafft eine Geschwindigkeit von 14 Knoten. Beide Schiffe waren schon einmal im Oktober 2003 in Palma, die Dolfijn kehrte im Oktober 2004 zurück. /rp