Wenn in den internationalen Schlagzeilen plötzlich die Worte "Vulkanausbruch" und "Palma" erscheinen, bekommen viele Mallorca-Fans zumindest für den Bruchteil einer Sekunde einen Schrecken. Läuft da etwa Lava über die Balearen-Hauptstadt? Den meisten kommt dann sofort in den Kopf geschossen: Nein, die Vulkaninsel gehört zu den Kanaren, liegt also weit weg im Atlantik und ist auch weit weniger bevölkert. Aber im Hinterkopf bleibt dann doch die Frage: Wie war das nochmal genau mit Palma, La Palma und Las Palmas?

Palma und Las Palmas

Aufgrund des aktuellen Vulkanausbruchs auf La Palma daher noch einmal die Wiederholung: Bei deutschen Urlaubern sind vor allem Palma und Las Palmas bekannt. Palma - der Verwechslung wegen von vielen Palma de Mallorca genannt - ist die Hauptstadt der Mittelmeerinsel Mallorca. Und Mallorca ist bekanntlich die größte Insel der Balearen-Region. Palma ist somit auch die Hauptstadt der Balearen. Die bewohnten Nachbarinseln heißen Menorca, Ibiza und Formentera. Neben den Regionen (auf Spanisch "las Comunidades Autónomas") ist Spanien auch noch in die kleineren Provinzen unterteilt. Die Region der Balearischen Inseln bildet aber mit allen Inseln zusammen nur eine Provinz.

Beim Archipel der Kanaren - im Atlantik, westlich der Küste des afrikanischen Kontinents - ist das anders. Hier bilden die acht Inseln der Region Islas Canarias zwei Provinzen. Las Palmas de Gran Canaria ist die Hauptstadt der ebenfalls bei deutschen beliebten Urlaubsinsel Gran Canaria. Und sie ist auch die Hauptstadt der Provinz Las Palmas.

La Palma

Und dann gibt es da noch die viel kleinere, etwas unbekanntere Kanaren-Insel La Palma. Sie gehört zu der anderen kanarischen Provinz Santa Cruz de Tenerife. Touristisch ist La Palma weniger erschlossen. Aufgrund der geringen Lichtverschmutzung wirbt man dort mit dem besonders klaren Sternenhimmel.

Mit den Namensverwechslungen der großen Hauptstädte Palma (de Mallorca) und Las Palmas de Gran Canaria hat man auf La Palma übrigens richtig Ärger: "In einigen Fällen kommen hier Urlauber an, die eigentlich nach Gran Canaria oder Mallorca reisen wollten", erklärte Alicia Vanoostende, Tourismus-Beauftragte auf La Palma, einmal am Telefon gegenüber der Mallorca Zeitung.

Da beide Orte zu den wichtigsten Tourismusorten des Landes gehören, bringen selbst Spanier das immer wieder durcheinander. Die Mallorquiner erinnern sich immer wieder scherz- und schmerzhaft daran, dass selbst der spanische Ex-Premier Mariano Rajoy manchmal aus Versehen von "der Insel Palma de Mallorca" gesprochen hat.

Ganz alltäglich kommt es aber zu kleineren Ärgernissen: "Gerade eben wollte ich ein Unternehmen auf La Palma googeln. Da die Suchmaschinen Artikel wie "la" aber einfach ignorieren, werden nur Ergebnisse aus Palma de Mallorca angezeigt", erklärt eine Mitarbeiterin in der Tourismusbehörde auf La Palma. Kein Wunder, dass selbst Reisejournalisten die Destinationen gerne mal verwechseln. Bei Reportagen über die kleine bewaldete Vulkaninsel als Mekka für Sternegucker prangt dann auch gerne mal ein Archiv-Foto vom Ballermann.

Der Palma-La Palma-Las Palmas Pakt

Mit diesen Verwechslungen wollen die Tourismusverantwortlichen aller Insel übrigens Schluss machen. Schon 2019 auf der Madrider Reisemesse Fitur trommelte Vanoostende ihre Tourismus-Kollegen aus Palma und Las Palmas zusammen. Gemeinsam schmieden die Namensvetter nun an einer Strategie, um den Spaniern und möglichst vielen potenziellen Urlaubern die ganz unterschiedlichen Reize der so ähnlich klingenden Reiseziele schmackhaft machen. /tg